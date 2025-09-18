Van'da 10 Yıldır Aranan Hükümlü Mehmet Ü. İstanbul Sultanbeyli'de Yakalandı

Van'da 10 yıldır aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

İstanbul ekipleri Sultanbeyli'de operasyon düzenledi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Van'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçlarından 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2015'ten bu yana aranan Mehmet Ü.'nün Sultanbeyli'deki bir apartman dairesinde kaldığını tespit etti.

Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adresteki dairede Mehmet Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltındaki hükümlü, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.