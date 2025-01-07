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Van'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:49
Van'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 12 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olayın Detayları

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde belirledikleri bir adreste gerçekleştirdikleri kontrollerde bu 12 kişiyi tespit etti. Yapılan operasyonda, 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

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