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Van'da 545 Suçlu Yakalandı: 110'u Cezaevine Gönderildi

Van'da, farklı suçlardan aranan 545 kişi yakalandı. Bunlardan 110'u hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 15:06
Van'da 545 Suçlu Yakalandı: 110'u Cezaevine Gönderildi

Van'da Suçla Mücadele Operasyonu

Van'da, değişik suçlardan aranan 545 kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı. 110 kişi, kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadelenin devam ettiği ifade edildi.

Yapılan Operasyonların Detayları

Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Amirlikleri tarafından 18 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, aranan birçok kişi yakalanırken, önemli miktarda da malzeme ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 105 fişek, 28 cep telefonu, 17 akü ve 4 kopya düzeneği gibi suç unsurları da güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

Van Emniyeti, halkın güvenliği için yürütülen bu tür operasyona devam edeceğini açıkladı.

Van'da farklı suçlardan aranan 545 kişi yakalandı, 110'u cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda...

Van'da farklı suçlardan aranan 545 kişi yakalandı, 110'u cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 105 fişek ve 28 cep telefonu, 17 akü ve 4 kopya düzeneği ele geçirildi.

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