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Van'da 66 Kilo Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonda 66 kilo 668 gram gümrük kaçağı altın ve 9 milyon lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 14:14
Van'da 66 Kilo Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi

Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 66 Kilo Altın Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi. Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilen Miktarlar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmaların gönderileri üzerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda, 66 kilo 668 gram altının yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon 760 bin lira, 107 bin 430 dolar ve 133 bin 605 avro da ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemlere başlatıldığı bildirildi. Kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen bu tür operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Van'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın ele...

Van'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi.

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