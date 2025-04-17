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Van'da Ailelerin Eylemi Devam Ediyor: 100. Haftalarına Girdiler

Van'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylemlerine devam etti ve 100. haftalarına ulaştı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:50
Van'da Ailelerin Eylemi Devam Ediyor: 100. Haftalarına Girdiler

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, bu hafta da DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine sürdürüyor.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüdü. Bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Nazlı Sancar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan çocukları için başlattıkları eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktıklarını belirtti. Yıllardır kızı için hasret çektiğini ifade eden Sancar, "Evlatlarımızı istiyoruz. DEM Parti ve PKK'yı istemiyoruz. Bir anne olarak 2012'den beri bir yanım hep eksik kaldı. Kızım için mücadele veriyorum. Gözyaşlarımızı görsünler, evlatlarımızı geri göndersinler. Bu mücadelemiz devam edecek." dedi.

Oğlu için eyleme katılan Saliha Mert ise, "5 yıldır oğlum için mücadele veriyorum. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı zorla dağda tutamazlar. Oğlum seni çok özledim." diyerek duygularını paylaştı.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı...

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığının önüne yürüdü.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı...

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığının önüne yürüdü.

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