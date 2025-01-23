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Van'da Ailelerin Eylemi Devam Ediyor: Çocuklarını Bekliyorlar

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylemlerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:40
Van'da Ailelerin Eylemi Devam Ediyor: Çocuklarını Bekliyorlar

Van'da Çocuklarını Bekleyen Ailelerden Yürek Burkan Eylem

Van'da, çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da aralıksız devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti binasına kadar yürüdü.

Ailelerden Yürekten Çağrı

DEM Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızına kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini" belirtti. Yıllardır evlat hasreti çeken Sancar, "Hakkımız olan evlatlarımızı DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan istiyoruz. Evlatlarımızı getirsinler. Çocuklarımızın kalemini kırıp eline silah verdiler. Devletimiz çocuklarımıza kavuşmamız için büyük bir mücadele veriyor. Evlatlarımıza kavuşuncaya kadar eylemimizi sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

Bir Başka Kayıp Anne'nin Feryadı

Anne Zümrüt Salim de evladına teslim olması için çağrıda bulunarak, "Oğlum Hamza'ya 6 yıldır kavuşmaya çalışıyorum. Beni duyuyorsan gel devletimize teslim ol. Bu acıya dayanamıyorum artık. Kimin için oralardasın? Bizi düşünmüyor musun? Yıllardır dönmeni bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

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