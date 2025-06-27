Van'da 'Bilim Kafe' Etkinliği: İnci Kefalinin Eşsiz Yolculuğu Anlatıldı

Van'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilim İletişimi Ofisi işbirliğiyle "İnci Kefali'nin Eşsiz Göç Yolculuğu" programı düzenlendi.

Etkinlikte Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı, inci kefalinin göç yolculuğunu, önemini ve karşılaştığı zorlukları katılımcılara anlattı. Etkinlik, Van Gölü sahilinde gerçekleştirildi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, programın hem bilgilendirici hem de keyifli olduğunu belirterek, "YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın vizyoner yaklaşımıyla 81 ilde 'Bilim Kafe' etkinlikleri düzenleniyor," dedi. Şevli, bu programların "dünyanın en büyük bilim-toplum buluşması" olduğunu ifade etti.

Rektör Şevli, ayrıca ,"Üniversitelerde üretilen bilginin vatandaşlara anlatılması çok kıymetli bir düşünce. Önemli konuları sahil kenarında, meydanda, kıraathanede ya da otobüs duraklarında vatandaşlarımıza anlatacağız," şeklinde konuştu.

Etkinlikler ile üniversite ve toplum işbirliğinin güçlendiğini vurgulayan Şevli, "Bugün inci kefali ile ilgili kıymetli hocalarımız önemli bir sunum yaptılar. Ben de bu etkinlik sayesinde birçok yeni bilgi edinmiş oldum," dedi.

Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı, etkinlikte "Bölgeye özgü, ekonomik ve ekolojik değeri olan inci kefallerinin nasıl üreme göçü yaptığı, karşılaştığı zorluklar ve neden insanların bu kadar değer verdiği konusunda bilgiler aktardık. Üniversitede yaptığımız çalışmaları vatandaşlarla paylaşmak oldukça değerli," dedi.

Etkinliğe akademisyenler, kent sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Van'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilim İletişimi Ofisi işbirliğiyle "İnci Kefali'nin Eşsiz Göç Yolculuğu" programı düzenlendi. Programa Van YYÜ Genel Sekreteri Cahit Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya (solda), Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli (ortada), Rektör Hamdullah Şevli'nin eşi Duygu Şevli (sağda) ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş (sağda) katıldı.

Van'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilim İletişimi Ofisi işbirliğiyle "İnci Kefali'nin Eşsiz Göç Yolculuğu" programı düzenlendi. Programa Van YYÜ Genel Sekreteri Cahit Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya (solda), Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli (ortada), Rektör Hamdullah Şevli'nin eşi Duygu Şevli (sağda) ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş (sağda) katıldı.