Van'da Binlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin İsrail'i Protesto Etti

Van'da Binlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin Yürüdü

İpekyolu'ndan Erciş'e geniş katılımlı protestolar

Van'da düzenlenen yürüyüşlere katılan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Etkinlikler, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İpekyolu ilçesindeki Kent Park'ta başladı.

Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak sloganlarla Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında Gazze görüntülerinin gösterildiği sinevizyon ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu ile Gazze'ye doğru yola çıkan Vanlı öğretmen Emrah Atiş, bulunduğu gemiden görüntülü bağlanarak katılımcılara seslendi.

Filistinli akademisyen ve gazeteci Dr. Zahir Elbek, yaptığı konuşmada Vanlıların Gazze'de yaşananlara tepki göstermek için bir araya geldiğini vurguladı. Elbek, Gazzeliler adına toplananlara teşekkür ederek şunları belirtti:

Ben Gazzeliyim ve orada yaralandım. Şu an devam eden soykırımda birinci derece ailemden 20 şehit verdik. Gazzeliler adına sizlerle kucaklaşmak istiyorum. Mukaddes topraklardan Gazze'ye bin selam olsun. Filistinli kardeşlerimiz de sizleri seviyor. Zulüm devam ettikçe direniş de devam edecek. Düşmanlar, liderlerimizi ve askerlerimizi katlettiklerinde kutlama yapıyorlar ama onlar ölmedi, şehit oldular. Güzel insanlarımız şehit olduğunda üzülüyoruz ve ağlıyoruz. Onlar Allah rızası ve özgür Filistin için savaştılar. Biz onlarla gurur duyuyoruz.

Filistin'e Destek Platformu Dönem Sözcüsü Hayati Beyde ise İslami direnişin kararlılığını vurgulayarak, "İslami direniş 2 yıl önce Gazze'de hangi heyecanla cihadına başlamışsa bugün de aynı güçle devam ediyor. Siyonistler korkudan kaçacak delik aramaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Van'ın Erciş ilçesinde de destek yürüyüşü ve basın açıklaması düzenlendi. Vanyolu Camisi önünde toplanan ilçe sakinleri, sloganlarla Erciş Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü.

Grup adına konuşan Önder Aras, Gazze'nin sadece bir şehir olmadığını, insanlığın vicdanının adı olduğunu söyledi. Aras, Sumud Filosu'na atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Sumud cesaretin, vicdanın ve onurun adıdır. Çocuklar enkaz altında can verirken dünya sessiz, küresel vicdan reklam kuşaklarında kaybolmuş bir duygudan ibaret kaldı. Gazze yanarken dünya markaları halen insan hakları pazarlıyor. Ey insanlık, insan olmanın bedeli bu kadar ucuz mu? Gözlerimizin önünde işlenen bu zulüm sadece Filistin'in değil, tüm dünyanın vicdan sınavıdır.

Yürüyüş ve basın açıklamalarına çok sayıda vatandaşın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

