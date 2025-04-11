Van'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı: Öğrenciler İş Dünyasıyla Buluşuyor

Van'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25), Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (Van YYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Öğrenci ve mezunlar, bu önemli etkinlikte iş ve staj başvurusunda bulunma fırsatına sahip oluyor.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla düzenlenen fuara, Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ve Muş Alparslan üniversiteleri de katılıyor. Fuar, 200'ü aşkın kurum ve kuruluşun stantlarını ziyaret eden katılımcılara iş ve staj imkanları hakkında kapsamlı bilgi sunuyor.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi büyük kuruluşların stantları, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Bu kurumlar, öğrencilere savunma sanayi alanındaki çalışmaları ve milli silah ile araçları tanıttı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fuarın gençlere iş imkanları sunduğunu belirterek, "Özellikle fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için düzenlenen bölgesel fuarı önemli buluyoruz. Öğrenciler, kurumların insan kaynakları uzmanlarıyla birebir görüşme imkanı buluyorlar," dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ise, fuarın gençlerin kariyer planlamalarına rehberlik sağladığını ifade ederek, "Gençlerimizin eğitim hayatlarına devam ederken onlara rehberlik edecek güzide kurumlarımızın stant açması büyük bir fırsat," diye konuştu.

Fuarı gezen üniversite öğrencisi Asiye Binici de etkinliğin gençler için faydalı olduğunu vurguladı. "ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi kurumalara ulaşmamız çok zor. Fuar sayesinde bu kurumlara kolayca ulaştık," diyerek fuarın sağladığı fırsatları anlattı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF'25) öğrenci ve mezunlar, iş ve staj başvurusunda bulunuyor. Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuara katılanlar, 200'ü aşkın kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ediyor, iş ve staj imkanları konusunda bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF'25) öğrenci ve mezunlar, iş ve staj başvurusunda bulunuyor. Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuara katılanlar, 200'ü aşkın kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ediyor, iş ve staj imkanları konusunda bilgi alıyor.