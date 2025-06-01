Van'da Dünya Kahvaltı Günü Coşkuyla Kutlandı

Van'da Dünya Kahvaltı Günü Etkinliği Düzenlendi

Van'da, kahvaltı kültürünün tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği, Muradiye Şelalesi'nin muhteşem manzarasında gerçekleştirildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) katkılarıyla düzenlenen bu etkinlikte, birçok katılımcı bir araya geldi.

Kentten Yüzlerce Katılım

Etkinliğe, Van merkezinin yanı sıra ilçelerden de yüzlerce kişi katıldı. Van TSO görevlileri tarafından katılımcılara, otlu peynir, murtuğa, kavut, cacık, süt kaymağı ve bal gibi ürünlerin yer aldığı Van kahvaltısı ikram edildi.

Doğa ile Bir Arada Keyifli Anlar

Kurulan sofralarda kahvaltı yapan vatandaşlar, daha sonra Muradiye Şelalesi'nin eşsiz manzarası eşliğinde hoş vakit geçirdi. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, etkinlikte verdiği bilgilerde, 11 yıl önce 51 bin 793 kişinin katıldığı "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası"nı kurduklarını belirtti.

Van Kahvaltısı Dünya Sahnesinde

Van kahvaltısını tüm dünyaya tanıtmanın gururunu yaşadıklarını ve bu başarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girişi sağladıklarını ifade eden Takva, "Kahvaltı kültürümüzü ve coğrafyamızın kadim kültürünü geleceğe taşımak istiyoruz. Bu etkinlik, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı." dedi.

Van'ın Değerleri Kutlandı

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise, Muradiye ilçesindeki turistik mekanda yaptıkları kahvaltının önemine dikkat çekerek, Van'ın kedisi, kültürü, peyniri ve kahvaltısıyla tüm dünyada tanındığını vurguladı.

Katılımcılardan Olumlu Yorumlar

Etkinliğe katılan Şeyda Dışarılı, "Van'ın kahvaltısının tanıtımı için çok güzel bir etkinlik yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi. Başka bir katılımcı Güler Baran ise, etkinliğin Van kahvaltısını yurt içinde ve yurt dışında tanıtma açısından önemli olduğunu belirtti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van'da, kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı. Muradiye Şelalesi'nin bulunduğu alanda Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, kent merkezi ve ilçeden yüzlerce kişi katıldı.

Van'da, kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı. Muradiye Şelalesi'nin bulunduğu alanda Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, kent merkezi ve ilçeden yüzlerce kişi katıldı.