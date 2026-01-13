Van'da Elektrik Kesintileri VEDAŞ'a Tepki Çekti

Van'da rüzgârın kopardığı tellerle başlayan elektrik kesintileri, şehrin yaklaşık %80'inde sürüyor; vatandaşlar VEDAŞ ve yetkililere tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:32
Van'da yıllardır süren elektrik kesintileri, kış aylarının en sert günlerinde yeniden gündeme geldi. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ)'ın kaçak elektrik ve aşırı yüklenme gerekçesiyle trafoların patladığını öne sürdüğü kesintiler, sayaçların demir direklere taşınmasına rağmen bugün şehrin neredeyse %80'inde devam ediyor.

Rüzgârın etkisiyle iletken teller koptu, mahalle saatlerce elektriksiz kaldı

Son olarak dün akşam saatlerinde, rüzgâr hızının 30-40 kilometre arasında seyrettiği bir esnada, İskele Caddesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nin belirli bir bölümünde iletken tellerinin kopması sonucu gece saat 01.00 itibarıyla elektrikler kesildi. Aradan saatler geçmesine rağmen mahalleye hâlâ elektrik verilmedi.

Kesinti, evlerini doğal gazla ısıtan vatandaşları eksi 5 ila eksi 10 derece arasındaki dondurucu soğukta ciddi şekilde mağdur etti. Vatandaşlar, 8-10 saat süren kesintilerin kış şartlarında kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinden sert tepki

Abdurrahman Gazi Mahallesi Zeve Caddesi'nde esnaflık yapan ve yaklaşık 40 yıldır bölgede ikamet eden Metin Yürektürk, duruma sert tepki gösterdi. Babasının 90 yaşında olduğunu belirten Yürektürk, benzer yaşlarda 80-85 yaş aralığında en az 7-8 komşularının daha olduğunu ve bu evlerin tamamının doğal gazla ısındığını söyledi. Yürektürk, 'Uzun yıllar boyunca bu kadar sık kesinti yaşamadık. Son 5-10 yıldır neredeyse rutin hale geldi. Teknolojinin ve ekipmanların bu kadar geliştiği bir dönemde şehir merkezinde yaşanan bu kesintileri kabul etmiyoruz' dedi.

Kesintinin yaşandığı güzergahta en az 3-4 ilkokul ve özel okul bulunduğu, sabah saat 07.00'de okula giden öğrencilerin de olumsuz etkilendiği belirtildi. Elektrik kesintilerinin yalnızca konutları değil; fırın, kasap, okul ve birçok iş yerini de mağdur ettiği vurgulandı.

Vatandaşlar yetkililere çağrı yaptı

Vatandaşlar, Van Valisi Ozan Balcı'ya çağrıda bulunarak, özellikle zemheri soğuklarının yaşandığı kış aylarında bu kesintilere bir an evvel son verilmesini istedi. Elektrik faturaları bir gün geciktiğinde anında kesinti uygulayan VEDAŞ'ın aynı hassasiyeti kaliteli ve kesintisiz hizmet sunma konusunda da göstermesi gerektiği ifade edildi. Vatandaşlar, 'Bu kış günlerinde elektriğin bu denli uzun süre kesilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz' şeklinde konuştu.

