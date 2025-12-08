Van'da Erek Dağı Beyaza Büründü: 3 bin 204 rakımda kar

Van'da 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı beyaza büründü

Van’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı ve çevresini tamamen beyaza kapladı.

Yüksek kesimlerde kış manzarası

Van’ın doğusunda yükselen Erek Dağı'nın güneydoğu kesiminde etkili olan yağış, yüksek kesimlerde kısa sürede kar kalınlığının artmasına yol açtı. Gece başlayan yağışla birlikte bölgedeki sis ve bulut geçişleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü alanda, kent merkezine uzak olmasına rağmen dağın eteklerinde oluşan beyaz örtü kış mevsiminin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Çobanlar ve küçükbaş hayvanlar

Yüksek kesimlerdeki kar yağışına rağmen küçükbaş hayvanlar dağlık alanlarda otlatılmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde sürülerini yaylaya çıkaran çobanlar, karla kaplanan meralarda hayvanların yiyecek bulabildiğini belirtti.

