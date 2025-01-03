Van'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Protesto Yürüyüşü

Edebiyat Fakültesi önünde toplanan grup, "Van YYÜ ailesi olarak Gazze'de devam eden zulme sessiz kalmamak için yürüyoruz" sloganıyla hareket etti. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Gazze'de soykırım var", "İnsan insana karşı nasıl bu kadar acımasız olur dede", "Gazze direnişini selamlıyoruz", "Bebeklerimizin çığlıkları duyulmadı, donarak öldüler", "Zalime meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur" ve "Bebekler ölürken dünya neden sessiz" yazılı dövizlerle merkezi yemekhane binasına kadar yürüdüler.

Basın Açıklaması ve Tiyatro Gösterisi

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan tıp fakültesi öğrencisi Sıbğatullah Eren Altınkum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlattı. Altınkum, "Sayılarla verdiğimiz bu veriler ne kadar büyük bir insanlık dramıdır farkında mıyız?" diyerek sözlerine başladı.

Masum çocuklar ve kadınların hayatını kaybettiğini vurgulayan Altınkum, "Her 10 dakikada bir, çocuklar öldürülüyor. Dünyada nefes almaya utandığımız bu süreçte yeni yıl için kutlamaların yapılması akıl tutulması değil midir?" dedi. Altınkum, Gazze'ye atılan 87 bin ton patlayıcının Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının üç katına eşdeğer olduğunu ifade etti.

Sağlık tesisleri ve hastanelerin hedef alındığını belirten Altınkum, "Yıkılmadık bina bırakmayan katiller, bu sefer de mülteci kampındaki çadırlara saldırıyor. Çadırlara yapılan bombardımanların sonucu birçok insan yanarak şehit oldu. Gazze halkı bu sefer açlık ve soğuk hava şartlarıyla karşı karşıya kalıyor. Hava şartları nedeniyle birçok çadırı su basıyor. Gazzeli kardeşlerimiz ısınma ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamıyor." dedi.

Açıklamanın ardından öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan bir tiyatro gösterisi sergilediler.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.