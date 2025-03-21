Van'da Gazze Saldırılarına Protesto: Filistin'e Destek Yükseliyor

Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen protestoda, Gazze'ye yönelik saldırılar kınandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:14
Van'da Gazze Saldırılarına Protesto: Filistin'e Destek Yükseliyor

Van'da Gazze Saldırılarına Protesto: Filistin'e Destek Yükseliyor

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen halk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Katılımcılar, yaşanan olaylara tepki göstermek amacıyla Hazreti Ömer Camii avlusunda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Platform Sözcüsü'nden Çarpıcı Açıklamalar

Açıklama yapan platform sözcüsü Hayati Beyde, sahur vaktinde çadırlarda uyuyan masum sivillerin hedef alındığını belirterek, “Çocuk, kadın ve mazlum kardeşlerimiz toprağa verildi. Vicdanlar kor ateş oldu, anaların feryatları yürekleri dağladı” dedi.

Beyde, dünya genelindeki sessizliğin saldırıları daha da artırdığını ifade etti. “Zulümle abat olunmaz, elbet bir gün hesap verecekler. Hiçbir kutsalı ve ölçüyü tanımayan modern çağın vahşi yüzünü bir kez daha gördük” şeklinde konuştu.

Uluslararası Tepki Çağrısı

Beyde, Gazze'deki saldırıların durdurulması ve insani yardım girişimlerinin engellenmemesi için uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Protestonun sonunda katılımcılar, dua ederek dağıldı.

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