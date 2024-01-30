Van'da göçmen avı: Ekipler 95 kaçak göçmen ele geçirdi

Van'da jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şüphelilere yönelik son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 95 kaçak göçmeni yakaladı. 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Van'da göçmen avı: Ekipler 95 kaçak göçmen ele geçirdi
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Jandarma, Van'da son 1 hafta içinde gerçekleştirdiği yol kontrolleri ve operasyonlar sonucunda 95 yasa dışı göçmeni yakaladı, 8 organizatör zanlısı hakkında adli işlem başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Ocak tarihlerinde yol kontrolleri ve operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 95 kaçak göçmen yakalandı. 8 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı suçundan yasal işleme tabi tutuldu. Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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