Van'da göçmen avı: Ekipler 95 kaçak göçmen ele geçirdi

Jandarma, Van'da son 1 hafta içinde gerçekleştirdiği yol kontrolleri ve operasyonlar sonucunda 95 yasa dışı göçmeni yakaladı, 8 organizatör zanlısı hakkında adli işlem başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Ocak tarihlerinde yol kontrolleri ve operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 95 kaçak göçmen yakalandı. 8 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı suçundan yasal işleme tabi tutuldu. Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.