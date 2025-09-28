Van'da gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi, 1 gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrolünde gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirdi; sürücü 1 şüpheli olarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 17:42
Van'da gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi, 1 gözaltı

Van'da gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi

Başkale'de yol kontrolünde sürücü gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Çamlık Mahallesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü ekiplerce alınarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 799 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına...

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 799 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Ergene'de Bariyere Çarpan Sürücü M.B. Hayatını Kaybetti
2
Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş Budapeşte'de Galiçya Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti
4
Zeybekci: Gazze'deki soykırımın hesabını 'bu millet' soracak
5
Moldova'da Parlamento Seçimi Sürüyor — Katılım %44'ü Aştı
6
Van'da gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi, 1 gözaltı
7
Edirne İpsala'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı