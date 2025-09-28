Van'da gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi, 1 gözaltı

Van'da gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi

Başkale'de yol kontrolünde sürücü gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Çamlık Mahallesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü ekiplerce alınarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 799 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.