Van'da Güvenlik Korucularına Çığda Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Van'da Çığda Arama Kurtarma Eğitimi

Van'ın Özalp, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde, güvenlik korucularına yönelik çığda arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Bu eğitimler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından koordine edildi.

Eğitim İçeriği

AFAD'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan güvenlik korucularına, çığda arama kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, bölgenin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı detaylı bir şekilde anlatıldı.

Tatbikat Gerçekleştirildi

Eğitimlerin ardından, AFAD görevlileri ile güvenlik korucuları birlikte çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Bu tatbikat, gerçek bir çığ olayı sırasında hızlı ve etkili müdahalelerin yapılabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Van'ın Özalp, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde güvenlik korucularına çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

Van'ın Özalp, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde güvenlik korucularına çığda arama kurtarma eğitimi verildi.