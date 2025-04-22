Van'da Hamile Kadın ve Bebeği Hayata Tutundu

Van'ın Çatak ilçesinde, ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 35 yaşındaki hamile Leyla Kameri ve bebeği, doktorların erken müdahalesi sayesinde hayatlarını kurtardı. 43 haftalık hamile olan Kameri, Çatak Devlet Hastanesi Acil Servisine geldiğinde aşırı kanama geçirdiği tespit edildi.

Durumu Kritikti

Kameri, ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan incelemeler sonucunda, bebeğin plasentadan ayrıldığı ve anne karnında mekonyum (dışkı) yaptığı belirlendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Coşkun ve Dr. Mazlum Gönül tarafından pediatri uzmanının katılımıyla gerçekleştirilen ameliyatla, hem anne hem de karnındaki bebek kurtarıldı.

Sağlık Durumları İyi

Ameliyatın ardından yoğun bakım sürecine alınan Anne Leyla Kameri ve erkek bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Op. Dr. Coşkun, hızlı müdahale ve doğru tedavi ile hastanın kritik durumunun atlatıldığını ifade etti. Dr. Gönül ise, hastanın zamanında sevk edilmesinin ve doğru müdahale uygulamalarının hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Taburcu Edilmeleri Planlanıyor

Kameri'nin durumu hakkında bilgi veren Op. Dr. Coşkun, “Hastamızın durumu kritikti. Hızlı müdahale sayesinde hem annenin rahmi korundu hem de hayati riski atlatıldı.” dedi. Şu anda anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten dr. Gönül, “Medikal tedaviye rağmen devam eden kanama nedeniyle damar kapatma işlemleri uyguladık. Çok şükür, hem anne hem de bebek sağlıklı,” diye konuştu.

Teşekkür Mesajı

Üçüncü bebeğini dünyaya getiren Leyla Kameri, doktorlarına teşekkür etti. “Zor süreç yaşadım ama Allah'a şükür atlattım. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Hayatımızı kurtardılar. Erkek bebeğime doktorumuzun ismini vermeyi düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı.

Van'ın Çatak ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ve karnındaki bebeği, doktorların erken müdahalesi sonucu hayata tutundu.

Van'ın Çatak ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ve karnındaki bebeği, doktorların erken müdahalesi sonucu hayata tutundu.