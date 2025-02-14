Van'da İş Makinesi Devrildi, Operatör Askeri Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Olayın Detayları

Van'ın Bahçesaray ilçesi'nde karla mücadele çalışmalarında kullanılan iş makinesi, Bağcılar Mahallesi yolunda şarampole yuvarlandı.

İş makinesinin devrilmesi sonucu operatör Mehmet Salim Akçer yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Bahçesaray Şube Şefliği ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ederken yaşanan kaza bölgedeki dim karla mücadele çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Acil Müdahale

Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan Akçer, ambulans içinde ilk müdahaleyi aldı.

Askeri Helikopterle Hastaneye Ulaşım

Akçer'in durumu değerlendirildikten sonra, Van'daki hastane için helikopterle sevk edilmesine karar verildi. Hızla olay yerine yönlendirilen askeri helikopter, yaralı operatörü alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Tedavi Süreci

Hastaneye kaldırılan Akçer'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası bölgedeki karla mücadele çalışmaları ise devam ediyor.