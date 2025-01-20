Van'da İşten Çıkarılan Çalışanlar Eylemlerini Sürdürüyor

Van'da İşçiler Eylemlerini Devam Ettiriyor

Van'da, işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürmeye devam ediyor. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, beraberinde Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir ile birlikte, belediye işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

İşçilerle Biraraya Geldiler

Kayabaşı ve Özdemir, İpekyolu Belediyesi binası önünde kurulan çadırda eylemde bulunan işçilerle bir araya geldi. İşçilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kayabaşı, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden haksız yere işten çıkarılan çalışanların yanında olduklarını açıkladı.

İşten Çıkarma Éylemi Üzerine Açıklama

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayabaşı, işçilerin en kısa sürede görevlerine geri dönmeleri gerektiğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı: "Belediye başkanlarının işçilerin sözleşmelerini feshetmekten daha önemli işleri var." Ayrıca, 800 işçinin iş sözleşmesinin fesh edilmesinin insani ve hukuki açıdan kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İdeolojik İşçi Kıyımı

Kayabaşı, sosyal güvenlik kurumuna dayanan verilere göre, işten çıkarılan 800 kişinin ardından yaklaşık 950 yeni işçi alındığını belirterek, "Bu bir ideolojik işçi kıyımıdır" dedi. İşe iade davalarının takipçisi olduklarını vurgulayan Kayabaşı, "Tüm arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar mücadelemiz sürecek" şeklinde konuştu.

HAK-İŞ İl Başkanı'ndan Destek

HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz de, işçilerin mağduriyetleri giderilene kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. İşçilerin haklarını savunma kararlılıklarını dile getiren Akdeniz, HAK-İŞ'in bu konuda sonuna kadar yanında olacağını ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ile Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilere destek ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ile Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilere destek ziyaretinde bulundu.