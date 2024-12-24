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Van'da JASAT'tan 3 Hükümlü Operasyonu

Van'da JASAT ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:50
Van'da JASAT'tan 3 Hükümlü Operasyonu

Van'da JASAT'tan Önemli Hükümlü Yakalamaları

Van'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yakalanan Hükümlülerin Suçları

Yakalanan kişiler arasında, kasten öldürme suçundan 25 yıl ceza alan S.B. bulunuyor. Ayrıca T.A., tasarlayarak öldürme ve vahim silahlar bulundurma suçlarından toplam 36 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 5 yıldır aranan T.A., Başkale ilçesinde ele geçirildi. Son olarak, uyuşturucu ticareti suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan B.T. ise Erciş ilçesindeki operasyonla yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemler sonrası kentteki cezaevlerine teslim edildi.

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

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