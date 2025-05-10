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Van'da Kaçak Avlanan 1 Ton İci Kefali Suya Bırakıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde, kaçak avlanan 1 ton inci kefali güvenlik güçleri tarafından suya geri bırakıldı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:46
Van'da Kaçak Avlanan 1 Ton İci Kefali Suya Bırakıldı

Van'da Kaçak Avlanan 1 Ton İci Kefali Suya Bırakıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde gerçekleşen bir operasyonda, kaçak avlanan 1 ton inci kefali güvenlik güçleri tarafından suya geri bırakıldı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekipler Van Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan inci kefalini korumak amacıyla sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimlerin Sürekliliği

Gece saatlerinde Yakıncak Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, suya yerleştirilmiş 100 metrelik bir ağ ile birlikte kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi. Ekipler, canlı olduklarını tespit ettikleri balıkları hemen suya geri bıraktı.

Bu tür uygulamalarla bölgede doğa koruma çabalarının devam ettiği belirtildi. Güvenlik ekipleri, biyoçeşitliliğin korunması adına denetimlerini sürdürmeye kararlıdır.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı. Ekipler, suya...

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı. Ekipler, suya yerleştirilmiş 100 metrelik ağa el koydu.

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