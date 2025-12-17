Van'da Kar Ulaşımını Vurdu: 35 Yerleşim Yolu Hâlâ Kapalı

Yoğun kar sonrası ulaşım çalışmaları devam ediyor

Van'da önceki gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 255 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kurtarma ve yol açma ekipleri, aralıksız yürütülen çalışmalar sonucunda 220 yerleşim yerinin yolunu tekrar ulaşıma açtı. Ancak, 35 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, ekiplerin çalışmaları yoğun tempoda sürdürdüğünü ve erişimin sağlanması için önceliğin mahsur kalabilecek vatandaşlara verildiğini açıkladı.

Vatandaşlara, özellikle yüksek kesimlerdeki kara hazırlıklı olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.

