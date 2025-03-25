Van'da Karga, Marketin Önünden Cips Çaldı!

Van'da Cips Çalan Karga Sosyal Medyada Gündem Oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde, bir karganın marketin rafından cips paketini alarak yemesi dikkat çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karga Cevdet Paşa Mahallesi'nde Rafta Cips Buldu

Cevdet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir marketin önüne gelen karga, rafın üzerinde duran cips paketini gagasıyla alarak yere indirdi.

Kaldırımda cips paketini açan karga, içerideki cipslerden birkaç tanesini alarak hızla uzaklaştı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Market Sahibinin Yorumları

Market sahibi Cahit Baysal, olayla ilgili yaptığı açıklamada, karganın her sabah marketin önüne geldiğini belirtti. Karganın alışkanlığını değiştiremeyeceğini ifade eden Baysal, "Karga her sabah buraya gelerek cips paketini alıyor. Ne yapabilirim ki? O da onun kısmeti," dedi.