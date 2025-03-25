Van'da Karga, Marketin Önünden Cips Çaldı!

Van'da bir karganın marketten cips çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Market sahibi duruma kayıtsız kaldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:25
Van'da Karga, Marketin Önünden Cips Çaldı!

Van'da Cips Çalan Karga Sosyal Medyada Gündem Oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde, bir karganın marketin rafından cips paketini alarak yemesi dikkat çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karga Cevdet Paşa Mahallesi'nde Rafta Cips Buldu

Cevdet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir marketin önüne gelen karga, rafın üzerinde duran cips paketini gagasıyla alarak yere indirdi.

Kaldırımda cips paketini açan karga, içerideki cipslerden birkaç tanesini alarak hızla uzaklaştı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Market Sahibinin Yorumları

Market sahibi Cahit Baysal, olayla ilgili yaptığı açıklamada, karganın her sabah marketin önüne geldiğini belirtti. Karganın alışkanlığını değiştiremeyeceğini ifade eden Baysal, "Karga her sabah buraya gelerek cips paketini alıyor. Ne yapabilirim ki? O da onun kısmeti," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak
2
Mersin'de Sahte Dolar Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı
4
Üsküdar'da 'Salıncak Oyunu' Müzik Eşliğinde Sahnelendi
5
Diyarbakır'da Nevruz Etkinliğinde Hırsızlık: 9 Şüpheli Tutuklandı
6
Samsung Electronics Eş CEO'su Han Jong-Hee Hayatını Kaybetti
7
Metal Müziğin İkonları İstanbul'da Buluşuyor: Dark Sun Festival

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor