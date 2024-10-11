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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için 14. günde yoğun arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:38
Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor

Van Gölü çevresindeki yerleşim alanlarında yapılan arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın bulunması için ekipler, Bardakçı Mahallesi yakınlarında bir kıyafet buldu ve bu kıyafeti muhafaza altına aldı.

Rojin Kabaiş Kimdir?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Kabaiş, arkadaşlarına sahile çakıl taşı toplamaya gideceğini söyleyerek evden çıkmıştı. Kayıp olduğu 27 Eylül tarihinden bu yana kendisinden haber alınamadı. Daha önce cep telefonu ve kulaklığı sahilde bulunan Kabaiş, kaybolduğundan beri aile yakınları ve arkadaşları derin bir endişe içinde bekliyor.

Arama Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sahil Güvenlik, Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile AFAD dalgıç ekipleri yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine katılmaktadır. Ayrıca, Diyarbakır ve Erzurum'dan getirilen özel eğitimli dedektör ve kadavra köpekleri de sahil hattında araştırmalar yapıyor.

Son Durum ve Aile Bekleyişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce Kabaiş'e ait bir başörtüsünün bulunduğu bölgedeki çalışmaların yoğunlaştığını bildirdi. Ekipler, göl çevresindeki yerleşim yerlerinde detaylı kontroller yaparak kayıp öğrenciyi bulmaya çalışıyor. Kabaiş'in ailesi ve yakınları, arama çalışmalarının sürdüğü bölgeden umutla sonuç bekliyor.

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