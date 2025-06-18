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Van'da Mezuniyet Törenine Giden Otomobilde Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Van'da mezuniyet törenine giden otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 15:06
Van'da Mezuniyet Törenine Giden Otomobilde Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Van'da Mezuniyet Törenine Giden Otomobilde Kaza

Van'ın Başkale ilçesinde, mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobilde feci bir kaza yaşandı. 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, Van-Hakkari kara yolunun Samandöken mevkisinde gerçekleşti. Cevdet Arslan'ın kullandığı 01 EK 957 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Sadullah Özmen yaşamını yitirirken, sürücü Arslan ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mezuniyet Kutlaması Hazırlıkları

Otomobilde bulunanların, çocuklarının mezuniyet törenine katılmak üzere Hakkari'ye doğru yola çıktıkları öğrenildi. Araçta, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen" yazılı bir kartın yer aldığı çiçek, kaza sonrası görenleri derinden duygulandırdı.

Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1...

Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1...

Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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