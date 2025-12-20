DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Van'da Mide Kanseri Farkındalık Semineri: Riskler ve Erken Tanı

Van İl Sağlık Müdürlüğü, İpekyolu İlçe Kütüphanesi'nde mide kanseri riskleri, erken tanı ve korunma yollarını anlattı; muhtarlar ve vatandaşlar uzmanlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:48
Van'da Mide Kanseri Farkındalık Semineri: Riskler ve Erken Tanı

Van'da Mide Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mide kanserine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen "Mide Kanseri Farkındalık Semineri", İpekyolu İlçe Kütüphanesi’nde düzenlendi. Etkinlikte mide kanserinin risk faktörleri, erken tanının önemi ve korunma yolları ele alındı ve halka yönelik bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Program ve katılımcılar

Seminer kapsamında endoskopi taramaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı; muhtarlar ve vatandaşlar, merak ettikleri konular hakkında uzman hekimlerden bilgi alma imkânı buldu. Programa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, akademisyenler, uzman hekimler, sağlık personeli ve muhtarlar katıldı.

İl Sağlık Müdürünün vurguları

Op. Dr. Muhammed Tosun, muhtarların toplumla bire bir temas halinde olduğunu belirterek bu kişilerin doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Tosun, "Bu nedenle öncelikle muhtarlarımızı bilgilendirerek, onların halkla temasını artırmayı; vatandaşlarımızın bu kanser türüne yakalanmadan önce neler yapması gerektiğini ve hastalığa yakalanmış bireylerin nasıl takip edilmesi gerektiğini anlatmayı amaçlıyoruz. Bugün bu konuları, kıymetli hocalarımız bizlere aktaracak. Sizlerle birlikte bizler de bu eğitimden faydalanacağız. Van özelinde halk sağlığını doğrudan etkileyen bu ve benzeri önemli konularda, paydaşlarımızla birlikte eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Araştırma sonuçları ve uzman değerlendirmeleri

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahı Prof. Dr. Sabahattin Çelik, bölgeye özgü risk faktörleri üzerine yapılan çalışmaları aktardı. Çelik, araştırılan faktörler arasında otlu peynir, tuzlu balık, sıcak çay ve tandır maruziyeti bulunduğunu belirtti. Çalışma sonuçlarına göre "Sıcak çay masum çıktı"; bu faktörle ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ancak otlu peynirin günlük 150 gramdan fazla tüketilmesinin kanser riskini iki kat artırdığı saptandı. Çelik, bu çalışmanın birçok dergide yayımlandığını kaydetti.

Seminer, Genel Cerrah Dr. Ezgi Sönmez’in sunumunun ardından Prof. Dr. Remzi Kızıltan, Dr. M. Salim Demirci ve Radyasyon Onkolojisi Uzman Dr. İlyas Anıl Kılınç’ın katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Etkinlik, halk sağlığı bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmalarının bir parçası olarak, paydaşlarla birlikte sürdürülecek eğitim ve farkındalık çalışmaları mesajıyla tamamlandı.

Van’da "Mide Kanseri Farkındalık Semineri" düzenlendi

Van’da "Mide Kanseri Farkındalık Semineri" düzenlendi

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da 47 Katlı Gökdelende Nefes Kesen İtfaiye Tatbikatı
2
Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın Trafik Toplantısı
3
İncirliova'da 200 Yaşına Yakın Tarihi Çınar Budandı
4
Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor
5
1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı
6
Aselsan 400 milyon dolarlık Elektronik Harp Sözleşmesi — Görgün: İhracat 8,6 milyar dolar
7
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025