Van'da Mide Kanseri Farkındalık Semineri: Riskler ve Erken Tanı

Van'da Mide Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mide kanserine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen "Mide Kanseri Farkındalık Semineri", İpekyolu İlçe Kütüphanesi’nde düzenlendi. Etkinlikte mide kanserinin risk faktörleri, erken tanının önemi ve korunma yolları ele alındı ve halka yönelik bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Program ve katılımcılar

Seminer kapsamında endoskopi taramaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı; muhtarlar ve vatandaşlar, merak ettikleri konular hakkında uzman hekimlerden bilgi alma imkânı buldu. Programa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, akademisyenler, uzman hekimler, sağlık personeli ve muhtarlar katıldı.

İl Sağlık Müdürünün vurguları

Op. Dr. Muhammed Tosun, muhtarların toplumla bire bir temas halinde olduğunu belirterek bu kişilerin doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Tosun, "Bu nedenle öncelikle muhtarlarımızı bilgilendirerek, onların halkla temasını artırmayı; vatandaşlarımızın bu kanser türüne yakalanmadan önce neler yapması gerektiğini ve hastalığa yakalanmış bireylerin nasıl takip edilmesi gerektiğini anlatmayı amaçlıyoruz. Bugün bu konuları, kıymetli hocalarımız bizlere aktaracak. Sizlerle birlikte bizler de bu eğitimden faydalanacağız. Van özelinde halk sağlığını doğrudan etkileyen bu ve benzeri önemli konularda, paydaşlarımızla birlikte eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Araştırma sonuçları ve uzman değerlendirmeleri

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahı Prof. Dr. Sabahattin Çelik, bölgeye özgü risk faktörleri üzerine yapılan çalışmaları aktardı. Çelik, araştırılan faktörler arasında otlu peynir, tuzlu balık, sıcak çay ve tandır maruziyeti bulunduğunu belirtti. Çalışma sonuçlarına göre "Sıcak çay masum çıktı"; bu faktörle ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ancak otlu peynirin günlük 150 gramdan fazla tüketilmesinin kanser riskini iki kat artırdığı saptandı. Çelik, bu çalışmanın birçok dergide yayımlandığını kaydetti.

Seminer, Genel Cerrah Dr. Ezgi Sönmez’in sunumunun ardından Prof. Dr. Remzi Kızıltan, Dr. M. Salim Demirci ve Radyasyon Onkolojisi Uzman Dr. İlyas Anıl Kılınç’ın katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Etkinlik, halk sağlığı bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmalarının bir parçası olarak, paydaşlarla birlikte sürdürülecek eğitim ve farkındalık çalışmaları mesajıyla tamamlandı.

