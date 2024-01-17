Van'da mucize ameliyat: 7 aylık bebeğin kafatasındaki şekil bozukluğu 5 saatlik operasyonla giderildi!

Trigonosefali adı verilen kafatası deformitesi, 7 aylık bir bebeğin alnının ön kısmının erken kapanmasından kaynaklanıyordu. Van’da yapılan 5 saatlik bir operasyonla, bebeğin kafatası şekli normale döndürüldü.

Van'da mucize ameliyat: 7 aylık bebeğin kafatasındaki şekil bozukluğu 5 saatlik operasyonla giderildi!
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7 aylık Muhammed Habip Aydın’ın kafatası deformitesini tedavi etti. İpekyolu’nda oturan Cihan ve Gülnaz Aydın çiftinin bebeği, alnının ön kısmındaki şekil bozukluğu yüzünden hastaneye getirilmişti.

Beyin Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Taha Şükrü Korkmaz ve ekibi, alnının ön kısmı normalden erken kapanan bir bebeği 5 saat süren bir operasyonla tedavi etti. Korkmaz, bu durumun trigonosefali adı verilen bir kafatası bozukluğuna yol açtığını gazetecilere anlattı.

Muhammed Habip Aydın

Korkmaz, bebeklerin alın bölgesindeki hattın normalde üçüncü ile altıncı ay arasında kapanması gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Alın bölgesi bu süreden daha erken kapandığında bu hastalık meydana geliyor. Alın bölgesindeki bu hat erken kapandığı için sivrileşmiş şekilde öne doğru bir çıkıntı yapmaktadır. Alın kemikleri tam gelişmediği için hastaların beyin kısmı istediğimiz şekilde yer açamadığından tam gelişememektedir. Hastanemizde ilk defa 7 aylık Muhammed bebeğimize yaklaşık 5 saat süren başarılı bir düzeltme ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız bugün ameliyatının ikinci haftasında dikişlerini aldık ve gayet iyi. Bir sıkıntısı yok. Ailelere, bu gibi durumlarda beyin cerrahisine başvurmalarını öneriyoruz."

Muhammed Habip Aydın

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hasta sevkini önlemek için çalıştıklarını ifade etti. Sarıkaya, hastanede tecrübe isteyen ve daha önce yapılmamış olan bir ameliyatın daha başarıyla tamamlandığını kaydetti. Sarıkaya açıklamasında yapılan ameliyatın daha önce tecrübe edilmeyen bir alan olduğuna dikkat çekti ve ameliyatı gerçekleştiren doktor ve ekibini tebrik etti. Ameliyatı başarı ile gerçekleşen Muhammed Habip Aydın’ın bir günlük yoğun bakım takibinin ardından servise çıktığı bilgisini de paylaştı.

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