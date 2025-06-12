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Van'da Müküs Çayı'na Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Bahçesaray'da 16 yaşındaki Senem Kızıl, Müküs Çayı'na düşerek hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 23:05
Van'da Müküs Çayı'na Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Van'da Üzücü Olay: 16 Yaşındaki Senem Kızıl Müküs Çayı'na Düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, İslam Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Senem Kızıl, arkadaşlarıyla gezerken dengesini kaybederek Müküs Çayı'na düştü.

Olayın duyulmasının ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, çayda yaptıkları arama çalışmalarında Senem Kızıl'ın cansız bedenine ulaştı.

Söz konusu cenaze, gerekli işlemler için Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, bölge halkını ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çaya düşen 16 yaşındaki Senem Kızıl hayatını kaybetti. İhbar üzerine...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çaya düşen 16 yaşındaki Senem Kızıl hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çaya düşen 16 yaşındaki Senem Kızıl hayatını kaybetti. İhbar üzerine...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çaya düşen 16 yaşındaki Senem Kızıl hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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