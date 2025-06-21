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Van'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 18:55
Van'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Van'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışmasının ardından bir araç kanala düştü. Olayda toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Van-Erciş kara yolunun Şemsibey Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sürücü isimleri henüz belirlenemeyen 34 GB 534 ve 55 BBD 76 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil kontrolünü kaybedip kanala düştü.

Olayın ardından hızla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından kanala düşen otomobildeki 5 yaralı, ekipler tarafından başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin araçla çarpıştıktan sonra kanala düşmesi sonucu 5 kişi...

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin araçla çarpıştıktan sonra kanala düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin araçla çarpıştıktan sonra kanala düşmesi sonucu 5 kişi...

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin araçla çarpıştıktan sonra kanala düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

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