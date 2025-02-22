Van'da Ramazan Öncesi Camiler Dezenfekte Edildi

Van'da ramazan öncesi camiler, Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlendi. Temizlik çalışmaları ramazan boyunca sürecek.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:12
Van'da Ramazan Öncesi Camiler Dezenfekte Edildi

Van'da Camiler Temizleniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesinde şehirdeki camilerin temizliği için önemli bir çalışma başlattı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda ildeki camilerin hijyenik bir ortamda ibadet edilmesi için temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

İlk Çalışmalar Tamamlandı

Çalışmaların ilk etabında Yukarı Norşin, Aşağı Norşin ve Boyalar camileri temizlendi. Ekipler, camilerin iç kısmını detaylı bir şekilde temizleyerek vatandaşların sağlıklı, temiz ve ferah bir ortamda ibadet etmelerine olanak sağladı. Ayrıca, cami ve abdesthaneler de dezenfekte edildi.

Devam Eden Çalışmalar

Büyükşehir Belediyesi, ramazanın gelişine uygun olarak temizlik çalışmalarının devam edeceğini bildirerek, vatandaşların daha sağlıklı bir ibadet deneyimi yaşamasını hedefliyor.

Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi kentteki camilerde temizlik...

Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi kentteki camilerde temizlik çalışması yaptı.

Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi kentteki camilerde temizlik...

Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi kentteki camilerde temizlik çalışması yaptı.

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