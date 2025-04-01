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Van'da Sahipsiz Köpeklerin Kovaladığı Kedi, Elektrik Direğinde Mahsur Kaldı

Van'ın Başkale ilçesinde bir kedi, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarak elektrik direğine tırmandı ve saatlerce mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:36
Van'da Sahipsiz Köpeklerin Kovaladığı Kedi, Elektrik Direğinde Mahsur Kaldı

Van'da İlginç Bir Olay: Kedi Elektrik Direğinde Mahsur Kaldı

Van'ın Başkale ilçesinde, Tepebaşı Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin kovalamacasıyla karşılaşan bir kedi, beklenmedik bir maceraya atıldı.

Kaçış sırasında hızla elektrik direğine tırmanmayı başaran kedi, köpeklerin bölgeden ayrılmaması nedeniyle saatlerce yukarıda beklemek zorunda kaldı.

Çevredeki vatandaşların köpekleri uzaklaştırma çabaları sonunda başarılı oldu ve bu sayede kedi, güvenli bir şekilde elektrik direğinden inerek kurtulabildi. Olay, hayvanseverlerin ilgisini çekerken, unutulmaz anlara sahne oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde sahipsiz köpeklerin kovaladığı kedi, saatlerce elektrik direğinde...

Van'ın Başkale ilçesinde sahipsiz köpeklerin kovaladığı kedi, saatlerce elektrik direğinde bekledi.

Van'ın Başkale ilçesinde sahipsiz köpeklerin kovaladığı kedi, saatlerce elektrik direğinde...

Van'ın Başkale ilçesinde sahipsiz köpeklerin kovaladığı kedi, saatlerce elektrik direğinde bekledi.

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