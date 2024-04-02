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Van’da seçilen Abdullah Zeydan’ın hakları geri alındı

31 Mart Yerel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu (yasaklı) hakları geri alındı. Böylece Zeydan, seçilme hakkını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 13:52
Van’da seçilen Abdullah Zeydan’ın hakları geri alındı

Resmi olmayan sonuçlara göre, Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı’nın itiraz başvurusu üzerine geri alındı. DEM Parti ise karara tepki gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Abdullah Zeydan’ın adaylık başvurusunu kabul etmişti. Zeydan’ın yasaklı hakları, mahkeme tarafından iade edilmişti. Ancak Adalet Bakanlığı tarafından yapılan itiraz ile Zeydan’ın bu hakkı tekrar geri alındı.

Duruma yapılan itiraz başvurularından olumlu bir sonuç çıkmazsa, Abdullah Zeydan mazbatasını alamayacak.

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