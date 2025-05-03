Van'da Şiddetli Rüzgar Çatılara Zarar Verdi

Van'da dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini artıran şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında hasara yol açtı. Kentin Edremit ilçesi'nde, özellikle Şabaniye ve Süphan mahalleleri'nde rüzgarın gücüyle çatıların uçması sonucu birçok hanede büyük korku yaşandı.

Pek çok bölgede elektrik telleri de zarar görürken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yola düşen çatı parçalarını ve kırılan ağaç dallarını temizlemek için seferber oldu.

Evinin çatısı hasar gören Rıdvan Can, AA muhabirine verdiği röportajda, "Dün gece şiddetli rüzgarın etkili olduğunu hissettik. Çatının tamamı uçtu. Çatı parçaları bahçeye düştü ve evimizde hasar oluştu. Şiddetli rüzgardan dolayı korktuk, çocuklar sabaha kadar uyuyamadı. Neyse ki, herhangi bir yaralanma olmadı," ifadelerini kullandı.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi. Edremit ilçesinde Şabaniye ve Süphan mahallelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi. Edremit ilçesinde Şabaniye ve Süphan mahallelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.