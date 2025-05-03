DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.712.216,78 0,73%

Van'da Şiddetli Rüzgar Çatılara Zarar Verdi

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, birçok ev ve iş yerinin çatılarına zarar verirken, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:23
Van'da Şiddetli Rüzgar Çatılara Zarar Verdi

Van'da dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini artıran şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında hasara yol açtı. Kentin Edremit ilçesi'nde, özellikle Şabaniye ve Süphan mahalleleri'nde rüzgarın gücüyle çatıların uçması sonucu birçok hanede büyük korku yaşandı.

Pek çok bölgede elektrik telleri de zarar görürken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yola düşen çatı parçalarını ve kırılan ağaç dallarını temizlemek için seferber oldu.

Evinin çatısı hasar gören Rıdvan Can, AA muhabirine verdiği röportajda, "Dün gece şiddetli rüzgarın etkili olduğunu hissettik. Çatının tamamı uçtu. Çatı parçaları bahçeye düştü ve evimizde hasar oluştu. Şiddetli rüzgardan dolayı korktuk, çocuklar sabaha kadar uyuyamadı. Neyse ki, herhangi bir yaralanma olmadı," ifadelerini kullandı.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi. Edremit...

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi. Edremit ilçesinde Şabaniye ve Süphan mahallelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi. Edremit...

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi. Edremit ilçesinde Şabaniye ve Süphan mahallelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'deki Çökme Olayında Yol Trafiğe Kapandı, İnşaat Mühürlenecek
2
Van'da Şiddetli Rüzgar Çatılara Zarar Verdi
3
TÜBİTAK Başkanı Aydın: TEKNOFEST, Gençlerin Hayallerine Ortak Oluyor
4
Akaryakıt Fiyatlarında Çifte İndirim Müjdesi: Pazartesi ve Çarşamba Dikkat!
5
Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı
6
İtalyan Terzi Raniero Mancinelli: Dördüncü Papa İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Antalya'da Drift Atan Sürücüye 88 Bin Lira Ceza

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!