Van'da Türkiye Petrolleri'nden Petrol Arama Çalışmaları Başladı

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen petrol arama çalışmaları dikkat çekiyor. İlçeye 25 kilometre mesafedeki Beşparmak Mahallesi'nde, 2300 rakımlı dağın eteğinde başlatılan çalışmalarda iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri gerçekleştiriliyor.

Kesintisiz Güvenlik Önlemleri

Jandarma ve güvenlik korucularının gece gündüz nöbet tuttuğu alanda, 100 personel ile 30 iş makinesiyle sondaj yapılacak bölgenin alt yapısı hazırlanıyor. Yöre sakinleri, Kasım ayına kadar petrol sondaj kulesinin kurulmasını bekliyor.

Yerel Yöneticilerden Bilgilendirme

Çalışmaların yürütüldüğü alana ziyarette bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Maden Teknik Arama Doğu Anadolu Bölge Müdürü Çetin Kartal ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Nurullah Çatal firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ekonomiye Kazandırma Hedefi

Türkmenoğlu, "Bölgedeki yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz" diyerek, TPAO'nun çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Ayrıca, 1915'te buraya gelen Rusların yerel kuyulardan petrol çıkardığını belirterek, "Bölgede petrol olduğu bir gerçek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önemli projeleri var," şeklinde konuştu.

Yerel Halkın Umutları

Beşparmak Mahallesi'nde yaşayan Enver Kapıcı, yürütülen çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirirken, "Hepimizin gözü burada. Petrol ile iş imkanları doğacak, gençlerimizin batıya gitmesine gerek kalmayacak," ifadelerini kullandı. Kapıcı, ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Valilik ve kaymakamlık da çalışmalara destek vermekte, bölgede huzurun sağlandığını vurguluyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütülüyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmada, iş makineleriyle yol inşası ve zemin etütleri yapılıyor.