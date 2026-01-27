Van'da Uçak Ambulansla Bebek Nakilleri: SAHOM Koordinasyonunda İzmir ve Konya Transferleri

Van'da uçak ambulansla bebek nakilleri SAHOM koordinasyonunda gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAHOM) yönetiminde Van'da tedavi gören bebekler için iki ayrı uçak ambulans nakli yapıldı. Operasyonlar, hastaların ileri düzey tedavi ihtiyaçlarına göre koordine edildi.

Nakil detayları

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yenidoğan U.A.E., kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ileri tedavi amacıyla İzmir Şehir Hastanesi'ne uçak ambulansla sevk edildi.

Aynı uçak ambulansın dönüş seferinde ise Konya Selçuklu Üniversitesi Hastanesi'nden kalp ameliyatı sonrası tedavisi süren 4 aylık C.A., nakil edilerek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Uçak ambulans süreci

Nakiller SAHOM tarafından organize edilirken, uçak ambulans Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Hastalar inişin ardından havalimanında hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla ilgili hastanelere sevk edildi.

Operasyon, kritik hasta transferlerinde hızlı koordinasyonun önemini bir kez daha gösterdi.

