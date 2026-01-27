Van'da Uçak Ambulansla Bebek Nakilleri: SAHOM Koordinasyonunda İzmir ve Konya Transferleri

SAHOM koordinasyonunda Van’dan iki bebek uçak ambulansla nakledildi. Yenidoğan U.A.E. İzmir’e, 4 aylık C.A. Van’a sevk edildi; hastalar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 19:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:54
Van'da Uçak Ambulansla Bebek Nakilleri: SAHOM Koordinasyonunda İzmir ve Konya Transferleri

Van'da uçak ambulansla bebek nakilleri SAHOM koordinasyonunda gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAHOM) yönetiminde Van'da tedavi gören bebekler için iki ayrı uçak ambulans nakli yapıldı. Operasyonlar, hastaların ileri düzey tedavi ihtiyaçlarına göre koordine edildi.

Nakil detayları

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yenidoğan U.A.E., kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ileri tedavi amacıyla İzmir Şehir Hastanesi'ne uçak ambulansla sevk edildi.

Aynı uçak ambulansın dönüş seferinde ise Konya Selçuklu Üniversitesi Hastanesi'nden kalp ameliyatı sonrası tedavisi süren 4 aylık C.A., nakil edilerek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Uçak ambulans süreci

Nakiller SAHOM tarafından organize edilirken, uçak ambulans Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Hastalar inişin ardından havalimanında hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla ilgili hastanelere sevk edildi.

Operasyon, kritik hasta transferlerinde hızlı koordinasyonun önemini bir kez daha gösterdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (SAHOM) KOORDİNASYONUNDA, VAN’DA TEDAVİ GÖREN...

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (SAHOM) KOORDİNASYONUNDA, VAN’DA TEDAVİ GÖREN BİR BEBEK İLERİ TEDAVİ İÇİN UÇAK AMBULANSLA BAŞKA BİR İLE SEVK EDİLİRKEN, BAŞKA BİR BEBEK HASTA İSE UÇAK AMBULANSLA VAN’A NAKLEDİLDİ.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (SAHOM) KOORDİNASYONUNDA, VAN’DA TEDAVİ GÖREN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Uçak Ambulansla Bebek Nakilleri: SAHOM Koordinasyonunda İzmir ve Konya Transferleri
2
Dampınar Camii'nin Tadilatı Tamamlandı — Germencik’te İbadete Açıldı
3
Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın Balıkesir Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
4
Şehit Polis Memuru Fatih Oral Konya’da Toprağa Verildi
5
Sancaktepe'ye Yeni Soluk: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı Açıldı
6
Kocaeli'de 200 Yıllık Kaz Bayramı İçin İmece Hazırlıkları Başladı
7
Samandağ'da Kaptandan Amatör Balıkçılara Uyarı: 'Fırtınada Denize Açılmayın'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları