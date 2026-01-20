Rahim Ağzı Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Opr. Dr. Midvar Dashdamirova, Ocak ayı Serviks Kanseri Farkındalık Ayı'nda erken tanı, düzenli tarama ve HPV aşısının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:27
Samsun Büyük Anadolu Darıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Midvar Dashdamirova, Ocak ayının Serviks Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatarak toplumda bilinç oluşturmanın ve düzenli taramaların önemine dikkat çekti.

Serviks kanseri nedir?

Opr. Dr. Midvar Dashdamirova, "Serviks (rahim ağzı) kanseri, rahim ağzındaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkar. Önlenebilir ve erken tanı ile tedavi edilebilir bir hastalıktır" dedi.

Nedenleri ve risk faktörleri

Dr. Dashdamirova, serviksin rahmin vajinaya açılan alt kısmı olduğunu ve üreme ile doğum süreçlerinde kritik rol oynadığını belirtti. "Serviks kanseri, rahim ağzını oluşturan hücrelerden kaynaklanan ve çoğunlukla Human Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonu ile ilişkili bir hastalıktır. Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserlerden biri olan serviks kanseri, erken tanı ile büyük oranda önlenebilir ve tedavi edilebilir" ifadelerini kullandı.

Hastalığın en önemli nedeni olarak yüksek riskli HPV tipleriyle uzun süreli enfeksiyon gösteriliyor. HPV'nin yaygın bir virüs olduğunu, çoğu bireyin yaşamının bir döneminde HPV ile karşılaştığını ve bağışıklık sistemi tarafından genellikle temizlendiğini vurgulayan Dashdamirova, kalıcı enfeksiyonların kansere yol açabileceğini belirtti. Serviks kanseri en sık 30–50 yaş arasında görülüyor. Başlıca risk faktörleri arasında erken yaşta cinsel ilişki, çok sayıda cinsel partner, HPV enfeksiyonu, sigara kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve düzenli jinekolojik taramaların yapılmaması yer alıyor.

Erken evrelerde genellikle belirti vermeyen hastalık, ileri evrelerde şu şikâyetlerle kendini gösterebilir: adet dışı veya ilişki sonrası kanama, kötü kokulu vajinal akıntı, kasık ve bel ağrısı; daha ileri dönemlerde ise idrar ve bağırsak sorunları görülebilir.

Tarama, erken tanı ve tedavi

Serviks kanseri tarama testleri ile erken dönemde saptanabildiğini vurgulayan Dr. Dashdamirova, "Bunlar Pap Smear testi ve HPV DNA testidir. Türkiye’de 30–65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV ve Pap smear testi taraması öneriliyor. Bu sayede kanser öncüsü lezyonlar erken dönemde tespit edilerek kansere dönüşmeden tedavi edilebiliyor" dedi.

Dashdamirova, HPV aşısının serviks kanserine neden olan yüksek riskli HPV tiplerine karşı koruma sağladığını belirterek, aşının 9–45 yaş arasında uygulanabildiğini, cinsel ilişki başlamadan önce yapılmasının en yüksek korumayı sağladığını ve cinsel olarak aktif bireylerde de faydalı olduğunu söyledi. Ayrıca aşının serviks kanserinin yanı sıra genital siğiller ve diğer HPV ilişkili kanserlere karşı da koruyucu olduğunu, ancak taramanın yerini almadığını, birlikte uygulanması gerektiğini ekledi.

Hastalıktan korunma yolları

Dr. Midvar Dashdamirova, korunma için şu noktalara dikkat çekti: "HPV aşısı yaptırmak, düzenli jinekolojik muayene ve tarama testleri, güvenli cinsel yaşam, sigaranın bırakılması ve bağışıklık sistemini güçlendirmek". Ocak ayının farkındalık ayı olmasının tarama ve aşılamanın önemini vurgulamak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Dashdamirova, kadınların düzenli kontrollerini yaptırmaları ve HPV aşısı konusunda bilgilendirilmelerinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

