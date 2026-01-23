Sultanbeyli Kart 35 Bin Kişiye Ulaştı: Belediye Tesislerinde %20 İndirim

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirilen Sultanbeyli Kart projesi, kısa sürede 35 bin kullanıcıye ulaştı. Kart, belediyeye bağlı tüm sosyal tesis ve kafelerde %20 indirim ayrıcalığı sunuyor.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan uygulama ilçede büyük bir memnuniyetle karşılandı.

35 bin kişilik büyük aileyiz

Projenin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, uygulamanın yalnızca ekonomik bir destek aracı olmadığını, aynı zamanda hemşehrilik hukukunu güçlendiren bir adım olduğunu vurguladı.

"Seçim zamanı söz verdiğimiz Sultanbeyli Kart projemizi hayata geçirip 35 bin kişiye dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sultanbeyli kart; bu ailenin ortak paydasını büyüten, hemşehrilerimizin şehirle kurduğu bağı güçlendiren kıymetli bir projedir. Kart sahibi olan tüm vatandaşlarımız, belediyemize ait kafe ve sosyal tesislerde bu ailenin bir ferdi olarak avantajlardan yararlanabiliyor. Sosyal tesislerimiz; hemşehrilerimizin bir araya geldiği, sosyalleştiği ve şehrin hayatına canlılık katan önemli buluşma alanlarıdır. Bu alanların daha aktif kullanılması bizleri mutlu ediyor."

Online başvuru ve ücretsiz teslimat

Vatandaşların karta erişimini kolaylaştırmak için başvuru süreçleri dijitalleştirildi. Başvuru ve teslimat sürecine ilişkin Başkan Tombaş şu ifadeleri kullandı:

"Hemşehrilerimizin bu imkândan kolayca faydalanabilmesi için başvuruları erişilebilir ve pratik bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız belediyenin resmi internet adresi üzerinden başvurularını rahatlıkla yapabilir ve Sultanbeyli Kart’ımızı ücretsiz teslim alabilir"

Proje, hem sosyal bağları güçlendirmeyi hem de aile bütçesine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor. Kart sahibi vatandaşlar, belediyeye ait kafe ve sosyal tesislerde indirimli hizmetlerden yararlanabiliyor.

