Manisa Gördes'te Zabıta Krizi: Sendika Hukuki Süreci Başlattı

Gördes Belediyesi'nde zabıta memurunun soğukta 'araç sayma' görevi iddiasıyla Bağımsız Yerel Hak-Sen hukuki süreç başlattı; Başkan Büke görevin meclis kararıyla alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:38
Manisa Gördes'te zabıta krizi büyüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde, belediyeye bağlı zabıta memuruna ağır kış şartlarında açık alanda 'araç sayma görevi' verildiği iddiası üzerine Bağımsız Yerel Hak-Sen hukuki süreç başlattı. İddiaları yalanlayan CHP Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ise görevin Gördes Belediye Meclisi kararıyla alındığını ve amacın ilçeye kamyon girişini engellemek olduğunu belirtti.

Sendikanın iddiaları

Sendika yönetimi, zabıta müdürü ve zati bir zabıta memurunun açık alanda görevlendirildiğini, bu sırada personelin ısınma, barınma, elektrik, su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını öne sürdü. Açıklamada uygulamanın personelin sağlık ve can güvenliğini riske attığı savunuldu.

Bağımsız Yerel Hak-Sen Genel Başkanı Yavuz Toptaş imzalı açıklamada, belediye aleyhine idari yargı süreci başlatıldığı ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Ayrıca sendikanın 3 Nolu Şube Başkanı Cemal Atamer olay yerinde inceleme yaparak, zabıta memuru Kamil Karaarslan'ın zor şartlar altında görevlendirildiğini dile getirdi.

Atamer'in ifadesinde, "Keyfi uygulamalara her zaman dur diyeceğiz. Burada arkadaşımıza yapılan çok büyük bir hukuksuzluk var. Burada tek başına uygun olmayan yerde keyfi bir uygulamayla görevlendirilmiş. Arkadaşımızın kadrosu da zabıta müdürü. Bununla ilgili hukuki süreci başlatıyoruz. Belediyeler kimsenin babasının malı değil. Bizler devlet memuruyuz. Siyasiler gelip geçidir" sözleri yer aldı.

Başkan Büke'nin yanıtı

İbrahim Büke, sendika açıklamasına yanıt vererek görevin meclis kararıyla alındığını ve uygulamanın amacının ilçeye kamyon girişini engellemek olduğunu söyledi. Büke, ilgili personelin haftada iki gün, pazartesi ve cuma günleri, Gördes girişinde görev yaptığını; uygulamanın yaklaşık dört aydır sürdüğünü ve bu süre içinde personelden şikayet ya da görev değişikliği talebi gelmediğini belirtti.

Büke, görev noktalarının millet bahçesi önü ile Akçeşme Kavşağı olduğunu ve bu alanların ilçe merkezine uzak olmadığını vurguladı. Ayrıca sendikanın açıklamasında adı geçen personelle ilgili olarak, hasta olmadığı halde sahte rapor alındığı ve bu rapor sayesinde görevini yerine getiremeyerek kendi tarlasına gübre attığı iddiasıyla yaklaşık iki hafta önce Gördes Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

ŞUBE BAŞKANI CEMAL ATAMER (SAĞDA) VE KAMİL KARAARSLAN (SOLDA)

