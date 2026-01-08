Ebru Ustası Hikmet Barutçugil Esenyurt’te Sanatseverlerle Buluştu

Ocak ayı kültür ve sanat etkinliği

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Ebruzen Hikmet Barutçugil söyleşi ve atölye çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik Kadın Sanat Merkezinde yapıldı ve katılım yoğundu.

Programda Ebru sanatının incelikleri ve teknik yönleri aktarıldı; aynı zamanda sanatın manevi boyutuna da vurgu yapıldı. Söyleşinin ardından yapılan atölye çalışmasında katılımcılar uygulama yaparak öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, belediye kursiyerlerinin katı sanatı tekniğiyle hazırladığı el emeği tabloları Hikmet Barutçugil'e hediye etti. Barutçugil, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcılara ve etkinliği düzenleyen Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

Programa katılan Rabia İtik ise etkinliğe dair şunları söyledi:

"Ebru eğitimi aldıktan sonra çocuklara ders vermeye başladım. Bugünde belediyemiz sayesinde sevdiğim bir sanatçının söyleşisine katıldım. Hikmet Bey’in de söylediği gibi bu sanat bize sadece tekniği değil, suyun ilmini, iyi niyeti ve hayata güzel bakış açısını öğretiyor. Bu, sanattan öte bambaşka bir yolculuk. Hikmet Bey’in çalışmalarını ve sergilerini yakından takip ediyorum, bizde çok özel bir yeri var. Böyle bir programa katılmak benim için büyük bir onur. Ebru manevi bir sanat ve bu etkinliği düzenleyen Esenyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum"

