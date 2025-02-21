Van'da Ulaşımı Aksatan Kaya Parçaları Kaldırıldı

Van'ın Çatak ilçesinde yol temizliği tamamlandı

Van'ın Çatak ilçesinde, son yağışların ardından kara yoluna düşen büyük kaya parçaları, Çatak-Van kara yolunun 5'inci kilometresinde ulaşımı aksattı. Devasa kaya parçaları, dağdan koparak yola düştüğünde, bölge trafiğe kapandı.

Hızlı Müdahale ile Sorun Giderildi

Olayın ardından, bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma, yolu güvenlik şeridi ile kapatarak, kazaya neden olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldı. Bu sırada karayolları ekipleri, kayaların kaldırılması için çalışmalara başladı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, kayalar başarılı bir şekilde kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı bu süreç, hızlı ve etkili bir müdahale ile sorunsuz bir şekilde sonlandırıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde, yağışın ardından kara yoluna düşerek ulaşımı aksatan kaya parçaları kaldırıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde, yağışın ardından kara yoluna düşerek ulaşımı aksatan kaya parçaları kaldırıldı.