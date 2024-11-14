Van'da Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Ölümü: Suda Boğulma İhtimali

Van'da Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Ölümü Suda Boğulma Olarak Belirlendi

Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in, suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Kabaiş, 15 Ekim'de Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde bulunan Van Gölü kıyısında ölü olarak bulunmuştu.

Otopsi Sonuçlarına Göre

Van Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından, Kabaiş'in cansız bedeninden alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek incelendi. Adli Tıp Kurumundan Van Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen rapor, Kabaiş'in suda boğularak yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Olayın Seyri ve Cenaze Teşhisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Rojin Kabaiş, kaybolduğu 27 Eylül tarihinden itibaren kendisinden haber alınamamıştı. Ön otopsi işlemlerinde, cesedinde darp, cebiri, kesici veya ateşli silahla yaralanma gibi bulgulara rastlanmamış olup, kesin ölüm nedeni için numuneler detaylı inceleme için İstanbul'da değerlendirilmiştir.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim tarihinde Diyarbakır'da toprağa verilmiştir.

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