Van’da Yatırım Atağı: Vali Ozan Balcı Kamu Projelerini Yerinde İnceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte süren kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek proje ilerlemeleri ve öncelikler hakkında bilgi aldı.

Gezilen Projeler ve İlerleme

Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri, kurum amirleri ve basın mensuplarıyla birlikte Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan güneş enerjisi santrali (GES) proje alanı, Edremit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hafızlık kursu, buz pisti, millet bahçesi, Valilik binası, eğitim kampüsü, Hz. Ömer Cami, Olgunlaşma Enstitüsü, tekstil fabrikaları, Düve Üretim Merkezi, sebze ve meyve hali, Tıbbiye Cami, sahil yolu ve kent müzesi inşaat alanlarını gezdi.

GES projesinin 500 dönüm alana kurulduğunu ve çalışmaların yüzde 21 seviyesinde olduğunu belirten Balcı, Edremit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 130 yataklı kız hafızlık kursunun yapımına başlandığını söyledi.

Valilik Binası ve Camii Yeniden İnşası

Balcı, yeni Valilik binasının kente önemli değer katacağını vurgulayarak Valilik binasının vatandaşlara son teknolojiyle donatılmış daha modern mekanlarda kaliteli kamu hizmeti sunacağını ve yapımına katkı sağlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Hz. Ömer Cami ile ilgili olarak Balcı, caminin 2011'deki depremlerde hasar gördüğünü, bir süre önce yıkılarak yeniden inşasına başlandığını ve inşaatın yerel imkanlar ile hayırseverlerin desteğiyle sürdüğünü ifade etti. Balcı, esnafın mağdur edilmeyeceğini ve 91'e yakın esnafımızın işletmelerinin tekrar faaliyete geçeceğini söyledi.

Yerel ve Merkezi Destek

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise milletvekilleri olarak Ankara'da bütün bakanlıklarla görüşerek Van'a gelecek yatırımlar için çaba sarf ettiklerini, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla yapılan görüşmelerde geri dönülmediğini belirterek Van'ın çehresinin değişmesi için ciddi bir yatırım atağı başlatıldığını söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu kentteki birlik ve beraberliğe dikkat çekerek valinin, kurumların, yerel yönetimlerin, muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının uyum içinde olduğunu vurguladı.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise AK Parti hükümetleri döneminde Van'a 600 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek kaynakların şeffaf biçimde vatandaşların refahı için kullanıldığını ifade etti.

Katılımcılar

Balcı'ya ziyaretlerinde AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık eşlik etti.

Balcı, tüm projelerin hızlı bir şekilde tamamlanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

