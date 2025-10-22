Van'da Yaylıyaka Yeniden İnşa Edildi: Depremzedeler Güvenle Evlerinde

Van'da 14 yıl önce yaşanan sarsıntının ağır izlerini taşıyan Yaylıyaka Mahallesi, devlet destekli projelerle yeniden hayat buldu. 23 Ekim 2011 tarihinde, Merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası köydeki yapılar ya yıkılmış ya da ağır hasar görmüştü; bugün ise sakinler güvenli yuvalarında yaşamlarını sürdürüyor.

Depremin kent merkezi ve Erciş'in yanı sıra köylerde de büyük yıkıma yol açtığı günlerde, 45 kilometre uzaklıktaki, yaklaşık 500 nüfuslu Yaylıyaka Mahallesi en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Mahallede ev ve ahırların tamamı yıkılmış ya da ağır hasar almış, bir kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere ilk etapta çadırlar ve konteynerler sevk edildi, hayvanlar için ahır çadırları kuruldu. Ardından yeniden inşa çalışmaları başlatıldı ve TOKİ tarafından depreme dayanıklı, tek katlı müstakil evler yapıldı. Mahalle sakinlerine hayvancılığı sürdürebilmeleri için de destek sağlandı.

Yaralarımız sarıldı

Mahalle Muhtarı Enis Koltas, AA muhabirine bölgedeki yıkımın boyutunu anlattı. Koltas, taş ve kerpiç yapıların tamamen yok olduğunu belirterek, yaşadıkları günleri şöyle özetledi:

"Depremde mahallemizden bir kişi yaşamını yitirdi. Evlerimiz yıkıldı. Tüm eşyalarımız enkaz altında kalmıştı. İlk günlerde çadırda kaldık. Mahallemizde deprem öncesi 70 hane vardı. Deprem sonrası 15-20 ev göç etti. Şu an 55 hanemiz bulunuyor. Geçimimizi tarım ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Depreme şehir merkezinde yakalandım. O an büyük bir gürültü koptu. Herkes bir yerlere koşuyordu. Mahallemizdeki tüm yapılar yıkıldı. Depremden hemen sonra hasar tespit çalışmalarına başlandı. Sonrasında yapılarımız inşa edildi, evlerimize geçtik. Yaralarımız sarıldı. Allah devletimizden razı olsun. Yardımımıza koştu, bizi dışarıda bırakmadı."

Koltas, devletin sağlık ekipleri ve jandarma başta olmak üzere tüm kurumlarıyla mahalleye destek verdiğini, önce çadırlara sonra konteynerlere yerleştirildiklerini ve sonunda depreme dayanıklı evlere kavuştuklarını vurguladı.

Sağlanan imkanlar sayesinde toparlandık

Besicilik yapan 5 çocuk babası Ebubekir Koltas ise deprem sonrası yeniden ayağa kalkmalarını sağlayan destekleri anlattı. Ebubekir Koltas, yaşadıkları yıkımı ve sonrasındaki süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Zor bir deprem yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Kimsenin gidecek yeri yoktu. Dışarda kalmıştık. Hava çok soğudu. Kar yağıyordu. Devletimiz yardım etti. Hem bizim hem de hayvanlarımız için çadırlar kuruldu. Hayvancılığı devlet desteğiyle sürdürdük. Yeni ahırlar, samanlıklar, evler inşa edildi. Gıdadan giyime kadar tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Sağlanan imkanlar sayesinde toparlandık. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."

Bugün Yaylıyaka sakinleri, geçen acı günlerin hafızalardaki tazeliğini koruduğunu söylerken, devlet desteğiyle inşa edilen depreme dayanıklı konutlarda güvenle yaşamaya devam ediyor.

Van'da 14 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde evlerin tamamının yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü kırsal Yaylıyaka Mahallesi, devletin desteğiyle yeniden inşa edildi, insanlar güvenle oturabilecekleri yuvalarına kavuştu.