Van'da Yerli Üreticiler ve Alıcılar Buluştu

Van'da, "Türkiye'nin Kahramanları Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, perakende sektöründeki alıcılar ile yerli üreticiler bir araya geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Van Üretici Buluşması ve İş Geliştirme Eğitimi" programı, yerli üretimi destekleme amacı taşıdı.

Bu etkinlikte, 25 yerel üretici, aralarında tanınmış firmaların temsilcilerinin de bulunduğu 18 büyük alıcı ve yatırımcıyla buluşarak ürünlerini tanıttı. Sürdürülebilir işbirliklerinin teşvik edilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi hedeflenen etkinlikte katılımcılar, e-ticaret ve iş geliştirme eğitimlerine de katılım sağladı.

Firma temsilcileri, yerel üreticilere internetten ürünlerini nasıl pazarlayabilecekleri konusunda sunumlar yaptı. Etkinliğin yapıldığı Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, projenin heyecan verici olduğunu belirtti. Takva, "Bu, deprem bölgesindeki üreticilerin ürünlerini pazara sunma sıkıntılarını gidermek amacıyla hazırlandı. Van'ın yerel üreticilerinin ulusal perakende zinciri içinde yer alması önemli," dedi.

Üreticilerin ürünlerini ulusal pazara sunma konusunda kararlı olduklarının altını çizen Takva, "Türkiye'nin en büyük perakende zincir mağazalarının yöneticilerini ve önemli e-ticaret sitelerinin yöneticilerini bir araya getirdik. Yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz, bu durum bizim için memnuniyet verici," ifadelerini kullandı.

Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç ise, "Bu tür etkinliklerle tanınırlığımız artıyor ve satış konusunda müşteriler buluyoruz. E-ticaret siteleri ile ilgili bilgi edinmek adına güzel bir program gerçekleştirildi," şeklinde konuştu.

Van'da, "Türkiye'nin Kahramanları Projesi" kapsamında perakende sektöründeki alıcılar ile yerli üreticiler bir araya geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde yerli üretimi desteklemek amacıyla "Van Üretici Buluşması ve İş Geliştirme Eğitimi" programı düzenlendi.

Van'da, "Türkiye'nin Kahramanları Projesi" kapsamında perakende sektöründeki alıcılar ile yerli üreticiler bir araya geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde yerli üretimi desteklemek amacıyla "Van Üretici Buluşması ve İş Geliştirme Eğitimi" programı düzenlendi.