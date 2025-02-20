Van'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Van'da yarın için eğitim durduruldu, meteorolojik olumsuzluklar sebebiyle kamu çalışanlarına idari izin verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:39
Van'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Van'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Van ilinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi. Valilik, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bu kararın alındığını duyurdu.

Hava Durumu Değerlendirmesi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmelere göre, kente buzlanma ve sisin de hakim olacağı belirtildi. Bu durum, öğrenci ve eğitimcilerin güvenliği için önemli bir tehdit oluşturuyor.

Eğitim Kurumları Kapatıldı

Açıklamaya göre, yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca, kamu alanında çalışan engelli ve hamile personel, çocukları kreş ve anaokuluna giden anneler için idari izin uygulanacak.

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