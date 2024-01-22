Van'da yolcu midibüsü devrildi: 27 yaralı

Gevaş ilçesinde 30 AAE 285 plakalı yolcu midibüsü, Van-Bitlis yolu Yuva Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı.





Kazanın ardından 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Midibüste bulunan 4'ü çocuk 27 yaralı, ambulanslarla Van'daki üç hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.