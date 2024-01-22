Van'da yolcu midibüsü devrildi: 27 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada midibüste bulunan 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından hastanelere kaldırıldı.

Van'da yolcu midibüsü devrildi: 27 yaralı
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Gevaş ilçesinde 30 AAE 285 plakalı yolcu midibüsü, Van-Bitlis yolu Yuva Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı.

kaza

Kazanın ardından 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Midibüste bulunan 4'ü çocuk 27 yaralı, ambulanslarla Van'daki üç hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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