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Van'daki Devlet Destekli Çiftlikte Saanen Irkı Keçi Yetiştiriliyor

Van'da Acar ailesi, TKDK'nın desteğiyle Saanen ırkı keçi yetiştirerek süt ihtiyacını karşılıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:26
Van'daki Devlet Destekli Çiftlikte Saanen Irkı Keçi Yetiştiriliyor

Van'da Saanen Irkı Keçi Yetiştiriciliği

Van'ın Muradiye ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan bir çiftlikte, Acar ailesi Saanen ırkı 140 keçi yetiştiriyor. Bu çiftlik, yerel dondurma ve peynir üretiminde kullanılan süt ihtiyacını karşılamaya da katkı sağlıyor.

1 Milyon 150 Bin Lira Hibe Desteği

4 yıl önce TKDK'ye başvuruda bulunan Ayhan Acar, projeleri değerlendirilip 1 milyon 150 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Bu destekle, Gönderme Mahallesi’nde süt sağım bölümü, depo alanı ve ahırdan oluşan bir tesis inşa etti.

Günlük 420 Litre Süt Üretimi

Geçen yıl 140 Saanen ırkı keçi alarak süt üretimine başlayan Acar, çiftlikte günlük ortalama 420 litre keçi sütü elde ediyor. Keçi sayısı, yeni doğumlarla artarken, dondurma ve peynir üreticilerinin süt teminini sağlıyor.

Aile İşletmesi ve İstihdam

Baba Mehmet Acar, çiftliğin bir aile işletmesi olduğunu ve aile üyelerinin yanı sıra 3 kişiyi istihdam ettiklerini belirtiyor. Acar, “Hayvancılık bizim aile geleneğimiz. Dedelerimizden devraldığımız bu mesleği sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Saanen Irkının Üstün Özellikleri

Acar, “Van'da Saanen ırkı yoktu. Biz de bu ırkı memleketimizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu keçilerin doğum oranları ve süt verimleri oldukça yüksek.” dedi. Bir keçiden günde ortalama 2-3 litre süt elde ettiklerini söyleyen Acar, en iyi verimi Saanen ırkı keçiden alabildiklerini vurguladı. Sütlerinin sağlıklı oluşu nedeniyle birçok aile, yeni doğan çocuklarına bu sütü içirmek için onlara ulaşmakta.”

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