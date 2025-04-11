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Van'daki Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 20 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Van'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 14:15
Van'daki Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 20 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Van'da Kariyer Fuarı Coşkusu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (Van YYÜ) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25), 20 binin üzerinde ziyaretçi çekti. "Yetenek Her Yerde" sloganı ile düzenlenen etkinlik, Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Fuarın Katılımcıları ve İlgisi

200'den fazla kurum, sivil toplum kuruluşu ve firmanın stant açtığı fuarın girişinde uzun kuyruklar oluştu. Katılımcılar, kurumların çalışmaları hakkında bilgi alırken, aynı zamanda iş ve staj başvurularında da bulundu.

Rektör Şevli'nin Açıklamaları

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, etkinliğin yoğun katılımla devam ettiğini belirtti. Öğrencilerin kamu kurumları ve özel sektör stantlarını ziyaret ettiğini ifade ederek, "Fuarımız güzel ve verimli geçiyor. Geçen yıla göre daha çok katılımcı var. Gençlerin hayallerine ulaşmaları için çalışıyoruz," dedi.

Akademisyenlerden Destek ve İlgi

Fuarı ziyaret eden Türk Amerikan Akademik Konseyi Başkanı Prof. Dr. Cengiz Karakaya, Türkiye'nin önemli kuruluşlarının katıldığını vurgulayarak, bu tür organizasyonların gençler için büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Ayrıca, gençlerin insan kaynakları yöneticileri ile bir araya gelme fırsatı bulduğunu ekleyen Nizamettin Ağar, bu gibi organizasyonların daha fazla yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Öğrencilerden Olumlu Yorumlar

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Gülnihal Köroğlu, DAKAF'25'in düzenlenmesinin kendileri için faydalı olduğunu belirtirken, savunma ve havacılık alanlarına olan ilgisini de dile getirdi. Türk Hava Kurumu yetkilileriyle görüşme fırsatı bulduğunu ve geleceği için iş imkanlarını değerlendirdiğini ifade etti.

Bu sene düzenlenen kariyer fuarının, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gençler için sunmuş olduğu fırsatlarla dikkat çektiği görülüyor. Fuarın son günlerine doğru katılımın daha da artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde dün...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde dün başlayan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) devam ediyor. Van'ın Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuarda, 200'ü aşkın kurum, sivil toplum kuruluşu ve firma stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde dün...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde dün başlayan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) devam ediyor. Van'ın Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuarda, 200'ü aşkın kurum, sivil toplum kuruluşu ve firma stant açtı.

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