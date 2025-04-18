Van'daki Silahlı Saldırıda 1 Ölü, 4 Yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Şerefiye Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, Ferit Melen Caddesi'nde meydana geldi. Saldırıda yaralanan 5 kişi için hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşıdılar.

Ancak, tedavi altına alınan yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan diğer şahısların durumu ise ciddiyetini koruyor.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.